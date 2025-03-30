أوقاف كفرالشيخ تكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور في قرية شنو

نظمت مديرية أوقاف كفرالشيخ بالتعاون مع حزب مستقل وطن احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بمسجد النور بقرية شنو بمحافظة كفرالشيخ.

وشهد الاحتفالية وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ الشيخ معين رمضان يونس، واللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن والدكتور عبدالقادر سليم مدير الدعوة بديوان المديرية، والشيخ مدحت البكاتوشى إمام مسجد النور بشنو والمشرف على تنفيذ المسابقة، بالإضافة إلى رموز العائلات والشخصيات العامة بالقرية وأولياء الأمور المكرمة أبنائهم وبناتهم.

وتم خلال الحفل تكريم 1170 من البنين والبنات من جميع الفئات العمرية وكذلك المشايخ القائمين على تحفيظ المتسابقين، وبلغت الجائزة الكبرى عدد 2 رحلة عمرة، فيما بلغت الجوائز نقديه أكثر من 350 ألف جنيه.

من جانبه، دعا وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ إلى ضرورة التمسك بأخلاق القرآن الكريم أسوة بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم فهذا الذي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حقه "كان خلقه القرآن"، موجها التهنئة للفائزين وأولياء الأمور.

وبدوره، أكد النائب سعيد عمارة، في كلمته، على دور الحزب في دعم ورعاية هذه النوعية من المسابقات الهادفة، مشيرا إلى ضرورة ظهور أثر هذه المسابقات على سلوك الأبناء، مقدما الشكر لأولياء الأمور وبالأخص الأم ودورها فى تحمل المسؤولية تجاه الأبناء.

بدوره، أكد الشيخ مدحت البكاتوشي إمام المسجد على أهمية تنظيم هذه المسابقة كل عام لتكريم أبنائنا حفظة كتاب الله وأنه يلقي كل الدعم من وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف كفرالشيخ ومن القائمين عليها في تسهيل هذه المهمة الجليلة.

وأشار إلى أن العدد هذا العام بلغ 1170 متسابقا، ويعد رقما كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، مقدما الشكر لأولياء الأمور على تحفيز أبنائهم على حفظ كتاب الله.