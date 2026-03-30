نيويورك تايمز: أمريكا ستسمح لناقلة نفط روسية بالوصول إلى كوبا

ذكرت نيويورك تايمز اليوم الأحد نقلا عن ​مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات ‌المتحدة تعتزم السماح لناقلة نفط روسية محملة بالنفط الخام بالوصول إلى كوبا، ​في خطوة تنطوي على ​تخفيف لما يمكن اعتباره حصارا نفطيا ⁠تفرضه واشنطن على كوبا.

فرضت واشنطن ​فعليا حظرا على جميع شحنات النفط ​إلى كوبا في محاولة للضغط على حكومة هافانا. وفي الوقت نفسه، رفعت الولايات ​المتحدة مؤقتا عقوبات مفروضة على ​روسيا للمساعدة في تحسين تدفقات النفط الذي ‌تأثر ⁠بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وجاء في تقرير الصحيفة أن سبب سماح إدارة ترامب بمرور الشحنة لم ​يتضح بعد.

وتشير ​بيانات ⁠تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن أن ناقلة النفط ​أناتولي كولودكين الخاضعة لعقوبات ​أمريكية ⁠في طريقها إلى كوبا. وغادرت السفينة ميناء بريمورسك الروسي محملة بنحو ⁠650 ​ألف برميل من الخام، ​بينما ذكر تقرير الصحيفة أنها تحمل 730 ​ألف برميل.