نشرة الشروق الاقتصادية اليوم السبت 30 أبريل 2022: اتجاه لزيادة سعر الزيت التمويني

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية السبت 30 ابريل 2022 والتي جاء في مقدمتها ما يلي:
مصدر بالتموين: اتجاه لزيادة سعر الزيت التمويني إلى 23 جنيها للزجاجة 800 مللي
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن هناك اتجاه لزيادة سعر الزيت التمويني إلى 23 جنيها بدلا من 21 جنيها للزجاجة 800 مللي بداية من شهر مايو المقبل.
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10 جنيهات ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يسجل 1130 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب، 10 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، قبل إغلاق تداوله في البورصات العالمية للأجازة الأسبوعية، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 ليسجل نحو 1130 جنيها، مقارنة بـ 1120 جنيها أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.
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المشاط تناقش مع مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي فرص تعزيز التعاون في العمل المناخي
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ديفيد ثورن مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ جون كيري؛ لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري
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وزيرة التخطيط تشارك بإطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر كلمة مسجلة، بحدث إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، والذي نظمته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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اتحاد عمال مصر يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عيد العمال يأتي هذا العام وسط تحديات ومطالب وثوابت يرى "الاتحاد" ضرورة التطرق إليها، كرؤية واضحة للتنظيم العمالي الذي يُمثل صوت الملايين، داعيًَا المجلس القومي للأجور إلى الاستمرار في حالة الانعقاد لمتابعة تنفيذ كل توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب خاصة في القطاع الخاص.
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الفاو: مصر تخسر نصف محصولها من الطماطم والعنب سنويا
قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، إن مصر تفقد حوالي نصف محصولها من العنب والطماطم سنويا.
وأضاف خلال حفل الإفطار الذي نظمته الفاو بالتعاون مع بنك الطعام المصري في سياق الحملة التوعوية هذا الأسبوع قائلا:" يشكل النمو السريع للسكان بالإضافة إلى الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة ضغطاً على أنظمة الغذاء في الريف والحضر المصري من حيث الكمية ومن حيث تغير الأذواق الغذائية نحو الخضروات والفاكهة الأكثر قيمة والأكثر عرضة للتلف".
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المنشآت السياحية: 20% زيادة في حجوزات الفنادق خلال إجازة العيد
كشفت غرفة المنشآت الفندقية عن زيادة معدلات حجوزات الأسر المصرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتى تجاوزت الاسبوع، بالفنادق والقرى السياحية بنسبة 20% عن العام الماضي؛ نظرا لبدء انحسار جائحة كورونا.
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