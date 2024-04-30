وقع زلزال صباح اليوم الثلاثاء، بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان، بحسب ما نقله موقع "فوكوس" التايواني الاخباري عن هيئة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد على موقعها الرسمي على الانترنت، أن الزلزال وقع في الساعة 0021 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في البحر، على بعد 14 كيلومترا شمالي شرق مجلس مقاطعة هوالين، وعلى عمق 4ر15 كيلومترا.

وبلغت حدة الزلزال ذروتها في مقاطعة هوالين، حيث بلغت 4 على مقياس شدة الزلازل المكون من 7 مستويات في تايوان.

ولم ترد حتى الان أي تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.