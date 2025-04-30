تقدم أمس الثلاثاء أحمد مصطفى "زيزو" نجم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، عن طريق محاميه، وذلك من أجل توضيح موقفه من عدم حضور تدريبات فريقه.

ويغيب زيزو عن الزمالك منذ 8 أبريل الحالي، على خلفية أزمة فشل تجديد عقده، وعلم مسؤولي النادي باتفاقه على الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر اللاعب في تدريبات الفريق، ما دفع النادي لتطبيق لائحة العقوبات عليه والخصم من مستحقاته وإبلاغ اتحاد الكرة بذلك.

وشملت شكوى زيزو ضد النادي، مسببات عدم حضوره التدريب، وهي حالة الترهيب ضده، مدللاً على ذلك بقيام أحد عمال النادي، بنزع صورته المعلقة على جدار ملعب الناشئين بالنادي، ودهسها، ما يعد عملاً عدوانيا يحرض ضد اللاعب.

وشدد محامي اللاعب في شكواه أن التصرف الذي قام به العامل لا يمكن أن يكون فردياً خاصة أنه كان يحمل أدوات تساعده على نزع الصورة، ما يعكس مباركة مسؤولي النادي لهذا السلوك.

يذكر أن الزمالك كان قد أصدر بيانا جديدا أمس الإثنين يؤكد فيه عدم صحة المبالغ التي يروج زيزو أنها مستحقة له ولم يحصل عليها، كذلك رفض النادي فكرة خضوع اللاعب للتحقيق في مقر اتحاد الكرة، متمسكا بحضوره إلى مقر القلعة البيضاء.