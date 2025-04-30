محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا مع لجنة توريد القمح المحلي

ترأس اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق القمح المحلي، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأكد جلال أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية لمصر لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي وبتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة، موضحا أن الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة.

وتضمن الاجتماع عرض الكمية الموردة حتى الآن والتى بلغت ١١٠٧٨ طنا من محصول القمح حتى ٢٨ أبريل بنسبة ٢٧.٢٪ ومناقشة آليات التوريد، التسويق، شروط أماكن التخزين، الدورة المستندية لتداول الأقماح المحلية، الدورة الخاصة باستلام الأقماح ونقلها داخل المحافظة وخارجها، مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة، وإجراءات الصرف.

ووجه جلال بضرورة التنسيق بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشددا على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.

وشدد جلال على مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكل الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للمزارعين بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي والمزارع السمكية.

ووجه جلال ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، دون تهاون في أعمال التوريد والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، وكلف مديرية التموين بدراسة مقترح الاستعانة أو التعاقد مع سيارات نقل القمح من الصوامع المعدنية لسهولة النقل والتخفيف على المزارعين.

ونوه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية من جميع الجهات لضبط مهربي القمح ووضع مقترح خطوط سير لسيارات نقل القمح لمركزي القنطرة غرب والتل الكبير وإدارجها ضمن الحملات الأمنية والكمائن الدائمة لمرور الإسماعيلية لضبط المخالفين.

من جهته أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة والمستهدف توريده هذا العام ٤٠ ألف طن ، وما تم توريده حتى الآن ٨٣٣١ بنسبة ٢١٪، وبلغ عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بالإسماعيلية ٢٦ حقلا إرشاديا، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ و ج ١٧١.

فيما أوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أن المحافظة تمتلك أربعة صوامع معدنية، صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن، وصومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبوصوير، بجانب مركز تجميع بالقصاصين وأبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر لتكون الإسماعيلية مجهزة بعدد خمسة مواقع بسعة تخزينية ١٢٦٣٠ طنا.

كان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسة المحافظ وعضوية نائب المحافظ، السكرتير العام، مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، مدير الزراعة، مدير التموين، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية.