مقتل رجل بالرصاص كان يقود سيارة بورش مسروقة على يد رجل شرطة في نيويورك

قُتل رجل بالرصاص على يد رجل شرطة في بروكلين، مساء أمس الثلاثاء، وهو يحاول الإفلات من الشرطة في سيارة بورش مسروقة، طبقا لما ذكرته إدارة شرطة نيويورك.

وكان الشاب "28 عامًا"، يقود سيارته على طريق بيلت باركواي بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل، عندما أشار رجال الشرطة للسيارة بالوقوف باعتبارها "مشبوهة"، طبقا لما ذكره رئيس إدارة شرطة نيويورك، جون تشيل، خلال مؤتمر صحفي.

وفحص رجال الشرطة لوحة السيارة، واكتشفوا أنها مسروقة من ولاية بنسلفانيا.

وذكر تشيل، أن رجال الشرطة حاولوا إيقاف السيارة بجانب الطريق، لكن السائق خرج من الطريق السريع ثم عاد إليه، وعندما حاولوا اعتراضها مجددًا، سارت بسرعة إلى طريق الخدمة حيث أقام عدة رجال شرطة حاجزًا.

وأضاف تشيل، أن سيارة بورش "اقتربت" من أحد رجال الشرطة وكادت أن تصدمه.

وتابع أن رجل شرطة أطلق النار على السائق، ثم واصلت السيارة سيرها واصطدمت بسيارة أخرى تابعة للإدارة.

وكشف عن إلقاء القبض على أحد ركاب السيارة، وقام رجال الشرطة "بإجراءات إنقاذ حياة للسائق"، وتوفي السائق لاحقًا في المستشفى.

وقال تشيل، إن السائق كان تحت المراقبة الاتحادية بتهمة نقل مركبات مسروقة بين الولايات من بنسلفانيا.

ولم تتوفر على الفور أي معلومات إضافية عن السائق.