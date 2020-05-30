بريمن وهرتا برلين يواصلان صحوتيهما في الدوري الألماني

واصل فريق فيردر بريمن صحوته واقتنص فوزا غاليا من ملعب مضيفه شالكه 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني

وفي جيلسنكيرشن، سجل بيتنكورت ليوناردو هدف الفوز لبريمن في شباك شالكه في الدقيقة 32.

وحصد بريمن سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات له، إذ استأنف مشواره بالخسارة أمام ضيفه باير ليفركوزن 1 /1 في أول مباراة له عقب عودة البوندسليجا بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يفوز على مضيفه فرايبورج 1 /صفر ثم تعادل سلبيا مع بوروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يحقق الفوز اليوم على ملعب شالكه.

وظل بريمن في المركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن بادربورن متذيل الترتيب وبفارق نقطتين خلف دوسلدورف صاحب المركز الثالث من القاع وثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الخامس عشر، أما شالكه فتوقف رصيده عند 37 نقطة في المركز العاشر.