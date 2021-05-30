روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 3852 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

تشهد ألمانيا تراجعا متواصلا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3852 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، فضلا عن 56 حالة وفاة.

وكان المعهد سجل قبل أسبوع 6714 حالة إصابة، فضلا عن 82 حالة وفاة.

وأوضح المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بلغ 2ر32 على مستوى ألمانيا، فيما كان يبلغ أمس 5ر37، وكان يبلغ قبل أسبوع 5ر64.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا وصل إلى ثلاثة ملايين و679 ألفا و148 إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلى قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأنه لم يتم اكتشاف كثير من حالات الإصابة.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى نحو ثلاثة ملايين و478 ألفا و600 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا 88 ألفا و406 أشخاص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد بعد ظهر أمس السبت أن معدل إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس خلال سبعة أيام على مستوى ألمانيا بلغ 75ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 72ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 75 شخصا آخرين.