استرداد 160 فدان أملاك دولة في مركز العدوة ضمن الموجة 21

قال الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وذكر أنه في مركز ومدينة العدوة، استردت الوحدة المحلية 160 فدان أملاك دولة، كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وتم تنفيذ الإزالات لمخالفات البناء الحديثة والتي تم رصدها بواسطة المتغيرات المكانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.