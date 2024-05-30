الشامي : موقف رمضان صبحي صعب بسبب المنشطات 

كشف محمود الشامي رئيس شركة القدم بنادي بلدية المحلة وعضو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات أن موقف رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز صعب للغاية.

وأوضح محمود الشامى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10، قائلا " أتوقع تعرض رمضان صبحى للإيقاف بسبب الايقاف الحالى لحين لجنة الأستماع حيث كانت العينة الأولى تالفه ويوجد شبهة تلاعب بينما العينة الثانية سلبية وهذا محل شك كبير من قبل لجنة المنشطات ".

وأشار محمود الشامى " الاتحاد المصرى لكرة لديه مديونية لدى اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات بمبلغ قدرة 12 مليون جنية حيث تم تسديد مبللغ 400 الف جنية فقط حيث يقوم بتجميع الفلوس من الأندية اثناء فترة القيد ويقوم بتحويلها إلى المنظمة وعندما اجتمعت مع جمال علام لبحث هذا الأمر ".

وتابع محمود الشامى " قمت ببيع مصطفى جعفر لفريق الزمالك اثناء تولى رئاسة نادى البلدية بسبب المقابل المادى حيث عرض القلعة البيضاء مليون ونصف فى المقابل النادى الاهلى 750 الف فقط على العكس محمد عمارة كان عرض الاهلى الأكثر رغم الاتفاق مع مسئولى الزمالك وتراجع مسئولى القلعة البيضاء عن إتمام الإتفاق ".

وأضاف محمود الشامى " قمت بالتوجه إلى النادى الأهلى للتفاوض على إنتقال هانى العجيزى بسبب رغبة مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء فى ضم اللاعب ".

وأختتم محمود الشامى حديثة " لم أتدخل فى عمل مصطفى نجلى رئيس نادى بلدية المحلة والدليل على ذلك إستمرار أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى للفريق ولكن إسناده على مستوى آخر ".