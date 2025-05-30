وزير الخزانة الأمريكي: المحادثات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء، مشيرا إلى أنه قد يكون من الضروري إجراء اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وصرح بيسنت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أمس "أقول إن المحادثات متعثرة بعض الشيء".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسنت، الذي كان توجه إلى سويسرا في وقت سابق الشهر الجاري لإجراء محادثات تجارية مع المسؤولين الصينيين، قوله: "اعتقد أنه سوف يتم إجراء مزيد من المحادثات مع المسؤولين الصينيين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وأعرب عن اعتقاده أن انخراط زعيمي البلدين بشكل شخصي هو مسألة ضرورية للتوصل إلى اتفاق.

وقال بيسنت: "اعتقد أنه نظرا لجسامة المحادثات، وبالنظر إلى تعقيدها، فإن الأمر يستلزم أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر" في هذا الشأن.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن اتفاقيات تجارية أخرى كبيرة أصبحت وشيكة، وأعرب عن اعتزامه لقاء وفد ياباني في واشنطن اليوم الجمعة.

وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضت في وقت سابق هذا الأسبوع أن غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب منذ عودته للبيت الأبيض غير قانونية، وأمرت بعدم تنفيذها. غير أن محكمة استئناف قررت أمس الخميس إيقاف تنفيذ هذا الحكم، مما يسمح باستمرار العمل بالرسوم التي فرضها ترامب لحين استئناف الإدارة الأمريكية ضد قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية.

وذكر بيسنت أنه لم يلحظ أي تغيير في مواقف الدول الأخرى التي تشارك في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة نتيجة هذا الحكم، مضيفا: "إنهم يأتون إلينا بنية حسنة ويحاولون استكمال الاتفاقات قبل انقضاء مهلة التسعين يوما".

وأوضح: "لم نشهد أي تغيير في موقفهم خلال الساعات الـ48 الماضية".