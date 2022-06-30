ستولتنبرج: قمة حلف الأطلسي ستقام العام المقبل في ليتوانيا

أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الخميس أن قمة الحلف ستقام العام القادم في الجناح الشرقي للحلف.

وقال ستولتنبرج اليوم في ختام قمة حلف الأطلسي بمدريد: "سوف نجتمع العام المقبل في قمة الناتو في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا".

يذكر أن ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق تقع على حدود مشتركة مع مدينة كالينينجراد الروسية الواقعة في منطقة بحر البلطيق. كما تقع ليتوانيا أيضا على حدود مشتركة مع بيلاروس، وهي حليف وثيق لموسكو.

والدول الأعضاء بحلف الأطلسي البالغ عددها 30 دولة قررت أمس الأربعاء زيادة عدد الجنود في وضع التأهب العالي من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي.

كما سيتم نقل مزيد من الأسلحة الثقيلة، لاسيما إلى منطقة البلطيق وإلى بولندا.

وقرر أعضاء الحلف أيضا ضم فنلندا والسويد كأعضاء جدد إلى التحالف.