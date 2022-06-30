مستشار ألمانيا: روسيا تهدد النظام الدولي

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يرى أن روسيا تمثل تهديدا بالنسبة لأوروبا وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال شولتس اليوم الخميس في ختام قمة حلف الأطلسي بمدريد بالنظر إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا: "هناك تهديد للنظام الدولي".

وتابع: "من خلال السياسة العدوانية (للرئيس الروسي) تمثل روسيا مجددا تهديدا لأوروبا وللتحالف".

وأضاف أن حلف الأطلسي يستخلص الاستنتاجات الصائبة من الوضع العالمي المتغير، وقال: "لذا يعزز حلف الناتو قدرته الدفاعية لاسيما بالنظر إلى أمن أعضائه بمحاذاة الجناح الشرقي".

يذكر أن الدول الأعضاء بحلف الأطلسي البالغ عددها 30 دولة قررت أمس الأربعاء زيادة عدد الجنود في وضع التأهب العالي من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي. كما سيتم نقل مزيد من الأسلحة الثقيلة، لاسيما إلى منطقة البلطيق وإلى بولندا. وقرر أعضاء الحلف أيضا ضم فنلندا والسويد كأعضاء جدد إلى التحالف.