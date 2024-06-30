 الملعب التونسي يتوج بكأس تونس بالفوز على البنزرتي - بوابة الشروق
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الملعب التونسي يتوج بكأس تونس بالفوز على البنزرتي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 9:22 م

توج فريق الملعب التونسي بلقب كأس تونس للمرة السابعة في تاريخه، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على نظيره البنزرتي في المباراة النهائية من المسابقة.

وحقق فريق الملعب التونسي فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره البنزرتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي اليعقوبي، في نهائي كأس تونس.

وسجل هدف التقدم لفريق الملعب التونسي اللاعب بلال ميجري في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميله هيثم جويني الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وحسم فريق الملعب التونسي تأهله للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم القادم، بعد تتويجه بلقب كأس تونس لموسم 2023 - 2024.


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