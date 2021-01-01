انتحار خفير عن طريق سلاح نارى فى التبين

أقدم خفير على الانتحار، اليوم الجمعة، بمنطقة التبين جنوب القاهرة عن طريق سلاح ناري داخل الشركة مقر عمله، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التبين، بانتحار خفير باستخدام فرد خرطوش، داخل الشركة مقر عمله بسبب مروره بأزمة نفسية، وكشف تقرير الطبى المبدئى أن الوفاة بسبب الإصابة النارية الرشية بالبطن وما أحدثته من تهتك بالكبد وكسور بالأضلاع اليمني ونزيف دموعي أدي إلى الوفاة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.