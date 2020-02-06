مسئول روسي: على أعدائنا الدعاء كي ننتصر وإلا فالحرب النووية قادمة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن «القوات المسلحة الروسية تدافع عن أرضها ومواطنيها، بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الأحد، أوضح المسئول الروسي أن «القوات المسلحة الروسية، تعمل على منع اندلاع نزاع عالمي».

وأضاف: «لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر».

وتابع دميتري مدفيديف، بقوله: «يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، لأنهم لا يسمحون باشتعال نيران الحرب النووية العالمية».