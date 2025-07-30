المقر التنسيقى لعائلات الرهائن بإسرائيل: الاعتراف بفلسطين كدولة مع وجود 50 رهينة في أنفاق حماس مكافأة للإرهاب

أعلن المقر التنسيقى لعائلات الرهائن في إسرائيل أن الاعتراف بفلسطين كدولة "في ظل وجود 50 رهينة في أنفاق حماس.. بمثابة منح جائزة للإرهاب".

وجاءت تصريحات مقر عائلات الرهائن، ردا على المبادرات الأوروبية الداعية للاعتراف بفلسطين كدولة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ووفقا للمقر، فإن "الاعتراف بفلسطين كدولة بينما تحتجز حماس 50 رهينة، لا يعد خطوة نحو السلام، بل انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعار أخلاقي ودبلوماسي خطير يضفي شرعية على جرائم حرب مروعة".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده سوف تعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل، وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب السكان الذين يتضورون جوعا في غزة.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار، وتتخذ خطوات نحو السلام.