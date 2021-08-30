المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات منتخب مصر على فضائية أون تايم سبورتس

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن اتفاقها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا و الجابون و ليبيا بالاضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنجولا في ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخجمات الاعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية و الفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، ويحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.

كانت المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهر و بعد مباحثات مختلفة قام بها فريق المتحدة للحصول على الحقوق من أجل اسعاد الشعب المصرى بمتابعة المنتخب المصرى سواء داخل أو خارج مصر و هو الأمر الذى غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

والمتحدة تتمنى لكل مشاهدى اون تايم سبورتس متابعة كل برامجها التى ستكون ذاخرة بالأنفرادات و المتابعة الدقيقة للتصفيات الأفريقية وقوفا و مساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصرى وراء المنتخب القومى و حتى وصوله إلى كأس العالم 2022 بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن قنوات اون تايم ستقوم بإنتاج المباريات التى يشارك فيها منتخب مصر على ارضها حسب الأتفاق مع الفيفا و بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.