مصدر أمني عراقي: سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء

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أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قذائف الهاون سقطت على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل المنطقة الخضراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت بغداد اليوم الاثنين اقتحام متظاهرين للقصور الرئاسية بالمنطقة الخضراء في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.

وأعقب ذلك اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وحسب مصادر طبية عراقية ،فإن 11 متظاهرا قتلوا وأصيب 160 آخرون خلال موجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الخضراء.

وأعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد ووضعت القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى .