العثور على جثة في ظروف غامضة بأسوان

شهدت إحدى المناطق بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، العثور على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة في ظروف غامضة، حيث توجهت سيارة الإسعاف لنقلها للمشرحة لاتخاذ اللازم.

وترجع التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على جثة في ظروف غامضة، تحديدًا عند منطقة معبد فيلة من ناحية الشلال بجوار محطة المياه.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالتحريات الأولية والمعاينة تبين أن الجثة تعود لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 50 عامًا.

تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.