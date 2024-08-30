إبراهيم عادل: حسبي الله ونعم الوكيل

كسر إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، حاجز الصمت برسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال إبراهيم عادل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" حسبي الله ونعم الوكيل".

تأتي رسالة إبراهيم عادل في ظل الأزمة التي يواجهها في الوقت الحالي برفض فريقه بيراميدز اتمام انتقاله إلى خيتافي الإسباني.

وكان إبراهيم عادل قد سافر إلى إسبانيا للخضوع للكشف الطبي مع خيتافي، واتمام انتقاله للفريق الإسباني على سبيل الإعارة.

واجتاز إبراهيم عادل الفحص الطبي بالفعل وخضع لجلسة تصوير قبل ساعات من غلق نافذة الانتقالات الصيفية في إسبانيا، على أمل إقناع ناديه بيراميدز بالموافقة على عرض خيتافي.

ويرفض بيراميدز التفريط في إبراهيم عادل ويقف أمام انتقاله لـ خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة في ظل المقابل المادي الذي عرضه الفريق الإسباني 500 ألف يورو لاستعارة نجم منتخب مصر الأولمبي، في الوقت الذي يتمسك فيه بيراميدز بالحصول على مليون يورو.