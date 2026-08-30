محافظة شمال سيناء: معسكر الإيواء في الشيخ زويد لا علاقة له بأحداث غزة

أوضحت محافظة شمال سيناء أن التدريب الميداني الذي تم تنفيذه بمدينة الشيخ زويد، لإعداد وتشغيل معسكر الإيواء العاجل، يأتي في إطار التدريبات الدورية التي تنفذها المحافظة والجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد والتعامل مع الأزمات والكوارث والطوارئ، مثل الزلازل والسيول وغيرها.

وذكر بيان صادر عن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، أن هذا التدريب ليس له أي علاقة بالأحداث الجارية في قطاع غزة، وإنما يأتي ضمن خطة المحافظة الدورية للتأكد من جاهزية الأجهزة والفرق المعنية، ورفع كفاءة المشاركين في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات.

وناشدت المحافظة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم ربط التدريبات الدورية بأي أحداث أو تطورات خارج إطارها.