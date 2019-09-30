توج المنتخب الأمريكي اليوم الأحد بالميدالية الذهبية الأولى لسباق 4 × 400 متر تتابع مختلط في بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة فيما توج المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية للسباق بفارق 10ر0 ثانية خلف نظيره الجامايكي.

توج المنتخب الأمريكي اليوم الأحد بالميدالية الذهبية الأولى لسباق 4 × 400 متر تتابع مختلط في بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة فيما توج المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية للسباق بفارق 10ر0 ثانية خلف نظيره الجامايكي.

توج المنتخب الأمريكي اليوم الأحد بالميدالية الذهبية الأولى لسباق 4 × 400 متر تتابع مختلط في بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة فيما توج المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية للسباق بفارق 10ر0 ثانية خلف نظيره الجامايكي.

وقطع المنتخب الأمريكي ، الذي ضم العدائين ويلبرت لوندون ومايكل تشيري والعدائتين المخضرمة أليسون فيليكس وكورتني أوكولو ، مسافة السباق في ثلاث دقائق و34ر9 ثانية ليكون هو الرقم القياسي العالمي للسباق نظرا لإقامته للمرة الأولى.

وقطع المنتخب الأمريكي ، الذي ضم العدائين ويلبرت لوندون ومايكل تشيري والعدائتين المخضرمة أليسون فيليكس وكورتني أوكولو ، مسافة السباق في ثلاث دقائق و34ر9 ثانية ليكون هو الرقم القياسي العالمي للسباق نظرا لإقامته للمرة الأولى.

وقطع المنتخب الأمريكي ، الذي ضم العدائين ويلبرت لوندون ومايكل تشيري والعدائتين المخضرمة أليسون فيليكس وكورتني أوكولو ، مسافة السباق في ثلاث دقائق و34ر9 ثانية ليكون هو الرقم القياسي العالمي للسباق نظرا لإقامته للمرة الأولى.

وبهذا ، أضافت فيليكس ذهبية جديدة إلى رصيدها لترفع رصيدها من الذهب في بطولات العالم إلى 12 ذهبية.

وبهذا ، أضافت فيليكس ذهبية جديدة إلى رصيدها لترفع رصيدها من الذهب في بطولات العالم إلى 12 ذهبية.

وبهذا ، أضافت فيليكس ذهبية جديدة إلى رصيدها لترفع رصيدها من الذهب في بطولات العالم إلى 12 ذهبية.

وشاركت فيليكس في السباق اليوم حيث كانت في الجولة الثانية مباشرة

وشاركت فيليكس في السباق اليوم حيث كانت في الجولة الثانية مباشرة

وشاركت فيليكس في السباق اليوم حيث كانت في الجولة الثانية مباشرة