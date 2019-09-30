توج المنتخب الأمريكي اليوم الأحد بالميدالية الذهبية الأولى لسباق 4 × 400 متر تتابع مختلط في بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة فيما توج المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية للسباق بفارق 10ر0 ثانية خلف نظيره الجامايكي.
وأصبحت الأمريكية أليسون فيليكس /34 عاما/ نجمة الفريق أول رياضة تحرز 12ميدالية ذهبية في بطولات العالم.
وأحرز المنتخب الأمريكي باكورة الألقاب العالمية لهذا السباق الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم.
وقطع المنتخب الأمريكي ، الذي ضم العدائين ويلبرت لوندون ومايكل تشيري والعدائتين المخضرمة أليسون فيليكس وكورتني أوكولو ، مسافة السباق في ثلاث دقائق و34ر9 ثانية ليكون هو الرقم القياسي العالمي للسباق نظرا لإقامته للمرة الأولى.
وبهذا ، أضافت فيليكس ذهبية جديدة إلى رصيدها لترفع رصيدها من الذهب في بطولات العالم إلى 12 ذهبية.
وشاركت فيليكس في السباق اليوم حيث كانت في الجولة الثانية مباشرة
وحل المنتخب الجامايكي في المركز الثاني بزمن بلغ ثلاث دقائق و78ر11 ثانية ليكون رقما وطنيا جديدا لهذا السباق في جامايكا.
وأحرز المنتخب البحريني المركز الثالث والميدالية البرونزية للسباق بزمن بلغ ثلاث دقائق و82ر11 ثانية فيما احتل المنتخبات البريطاني والبولندي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
واتبعت جميع الفرق المشاركة في السباق اليوم تتابعا واحدا هو (رجل ثم امرأتان ثم رجل) باستثناء الفريق البولندي الذي سار على تتابع (رجلان ثم امرأتان) وهو التتابع الذي لم يثمر.
وكانت فيليكس عادت للسباقات بعد قضاء فترة بعيدا عن المنافسة بسبب وضع مولودها ورعايته.
ولكنها فضت الاشتباك اليوم مع الجامايكي الأسطورة يوسين بولت الذي كان شريكها سباقا في صدارة أكثر الرياضيين فوزا بالميداليات الذهبية في بطولات العالم وذلك برصيد 11 ذهبية لكل منهما.
وكانت فيليكس بدأت مشاركاتها في بطولات العالم منذ نسخة 2003 وأحرزت اليوم الذهبية الثانية عشرة لها كما عززت موقعها في صدارة أكثر الرياضيين والرياضيات فوزا بالميداليات المتنوعة في البطولات العالمية حيث رفعت رصيدها إلى 17 ميدالية متنوعة.