يائير لابيد يصل البحرين: فخور بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية للمملكة

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للمملكة.

وكتب لابيد على تويتر فور وصوله: "وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".

وكان في استقباله بمطار البحرين الدولي وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني.

وكان لابيد كتب على تويتر أمس أنه سيقوم خلال الزيارة بافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة، كما سيلتقي بنظيره البحريني، ويوقع عددا من الاتفاقيات الثنائية.

واستقبل الزياني أمس، وفقا لموقع وزارة الخارجية البحرينية، القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى المملكة إيتاي تاجنر، حيث جرى استعراض "مسار العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وما يشهده من تطور ونماء، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان الزياني زار إسرائيل في نوفمبر الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.