وزير بريطاني: أعددنا خططا لكل الاحتمالات لإجلاء البريطانيين من لبنان

صرّح وزير بريطاني بأن الحكومة البريطانية قد أعدت خططا "لكل الاحتمالات" لإجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان، مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية على البلاد.

وقال بات مكفادين، وهو وزير رفيع المستوى في مكتب مجلس الوزراء، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد إن الوضع في لبنان "خطير"، وجدد دعوته للمواطنين البريطانيين لمغادرة البلاد فورا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "هناك رحلات تجارية متاحة، ويعمل مكتب الخارجية مع شركات الطيران التجارية لضمان توفير المزيد من الرحلات."

وتابع: "سنخطط لكل الاحتمالات، ولكن من المهم جدا نظرا لخطورة الوضع أن يقوم البريطانيون في المنطقة بترتيب مغادرتهم الآن قدر الإمكان."

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية قيام إسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية على أهداف في لبنان، بما في ذلك غارة في بيروت أمس الأول الجمعة أدت إلى مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مقتل نصر الله، أحد مؤسسي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، كان "شرطا أساسيا لتحقيق الأهداف التي وضعناها".