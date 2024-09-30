ناصر منسي: جوميز يناديني بالأسطورة

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يواصل ناصر منسي، مهاجم الزمالك، الاحتفال بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال ناصر منسي في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "التوفيق كان في صالحي وأحرزت هدفًا وتوجنا بلقب السوبر، كنت أشعر بتسجيلي هدفا".

وأضاف: "أخبرت زياد كمال أنني سأنزل بديلًا وأحرز هدف التعادل، وهو ما كان وأحرزت الهدف، وتوجنا باللقب".

وواصل: "لا أتابع السوشيال ميديا، ومهما قال الجمهور فأنا أحب نادي الزمالك، ولم استمع لأي شيء ولم أفكر في الرحيل، وأركز فقط في التتويج باللقب مع الزمالك".

وأوضح ناصر منسي: "كان هناك ضغطا كبيرا علينا، وبكيت قبل المباراة بسبب فيديو شاهدته، والزمالك نادي بطولات، وأحسن نادي في إفريقيا وتمكننا من الرد في الملعب".

وانتقل ناصر منسي للحديث عن مدربه جوزيه جوميز.. قائلًا: "يناديني دائما بالأسطورة، وشيكابالا قائد ويقف في ظهري ويساندني، وأخبرني أنني سأحرز هدفًا".

وزاد: "أتمنى الانضمام للمنتخب.. وواثق من قدرتي على صنع الفارق في هجوم المنتخب لكنها وجهة نظر الجهاز الفني، وأنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

وأنهى ناصر منسي حديثه: "أعد جماهير الزمالك بمزيد من البطولات والسوبر الأفريقي كان البداية، وسنعمل على التتويج بلقب السوبر المصري".