 الأهلي يعلن: محمد هاني يعاني من إصابة في الرباط الصليبي - بوابة الشروق
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الأهلي يعلن: محمد هاني يعاني من إصابة في الرباط الصليبي

محمود باهي
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:28 ص

أعلن نادي الأهلي عن إصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق على مستوى الرباط الصليبي التي تعرض لها في مباراة الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، مساء الجمعة.

وأشار أحمد جاب الله طبيب الأهلي إلى أن الأشعة التي أجراها اللاعب أظهرت أن هاني يعاني من جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وأضاف أن اللاعب سيحتاج لبرنامج تأهيلي سيبدأ تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصيب محمد هاني في الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي التي حسمها الزمالك لصالحه بركلات الجزاء في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يغيب لاعب الأهلي عن معسكر منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل استعدادا لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.


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