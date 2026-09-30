 فرنسا.. السجن لـ13 شخصا على خلفية غرق قارب مهاجرين بالقنال الإنجليزي عام 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا.. السجن لـ13 شخصا على خلفية غرق قارب مهاجرين بالقنال الإنجليزي عام 2021

باريس - أ ب
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 10:45 م

صدر حكم اليوم الأربعاء، بحق 13 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، على خلفية غرق قارب في القنال الإنجليزي قبل نحو خمس سنوات، في واحدة من أسوأ مآسي المهاجرين الذين يخوضون غمار الرحلات المميتة.

ولقي 31 مهاجرًا، معظمهم من أكراد العراق، حتفهم في نوفمبر 2021 عندما غرق قاربهم.

وكان 14 شخصًا، بينهم اثنان مطلقا السراح، قيد المحاكمة منذ 8 سبتمبر الجاري، وقد تمت تبرئة أحد المتهمين.

وواجه المتهمون اتهامات بتنظيم رحلة عبور بواسطة قارب صغير غير صالح للملاحة في البحار، ومحمل بأكثر من طاقته، ويفتقر إلى سترات النجاة المناسبة.

وقال إيمانويل داود محامي عائلات الضحايا: «عندما يكلف الأمر حياة 31 شخصًا ويتحول البحر إلى مقبرة، يكون هناك ثمن، وقد قالت المحكمة إن الثمن الذي يجب أن يدفعوه هو العدالة وعقوبة السجن».

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