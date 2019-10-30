الإنتاج الحربى تنفي تداول سعر رسمي للسيارة الكهربائية: مستوردون يستغلون منتجنا

نفت وزارة الإنتاج الحربي تداول أي أسعار للسيارة الكهربائية E-MOTION والتي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء، خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية والتي سوف يتم تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن ما يتم تداوله من أسعار هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية، واستغلوا احتفالية أمس للترويج عن منتجهم، كما قامت الصفحات التي تنشر هذه الأخبار باستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة والتي تحمل اسم E-MOTION وهو الاسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT.

الجدير بالذكر أن السيارة التي أعلن عنها أمس من المقرر أن تستخدم في قري سياحية وكمباوندات، أما السيارات التي سوف يتم قيادتها في الشارع سوف يكشف عنها في الفترة القادمة.

وشددت الوزارة على عدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة ومتابعة أخبار الوزارة من خلال صفحاتها الرسمية.