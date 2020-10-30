التعليم العالي: من المتوقع بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا المصري خلال أسابيع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الانتهاء تمامًا من التجارب ما قبل الإكلينيكية على لقاح المركز القومي للبحوث.

وأضاف عبدالغفار، في لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه من المتوقع بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح أن هذه التجارب سُجلت في منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن مصر حاليًا في مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد أن التجارب ما قبل الإكلينيكية؛ على الحيوانات، ثبتت مأمونيتها وفعاليتها، مشيرًا إلى أن اللقاح في حاجة إلى مواصفات خاصة لتصنيعه.

وذكر أن المصنع جاهز للتصنيع، ومؤهل بناء على المعايير العالمية، لافتًا إلى أن المتطوعين للتجارب الإكلينيكية موجودون، لكنهم ينتظرون الموافقة من الجهات المختصة.