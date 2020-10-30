كلوب يعلن غياب فابينيو عن مباراة وست هام

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن العملية الجراحية الناجحة التي أجراها فيرجيل فان دايك، مدافع الريدز، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة وست هام، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ7 من البريميرليج.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» حديث كلوب عن فان دايك، قائلًا:" لا أعتقد أنه المكان المناسب للحديث عن الأمور الشخصية، ولكنه بعد الجراحة الناجحة، بحالة جيدة، من الواضح أنه يعالج بشكل أسرع وبإمكانه التأقلم".

وتطرق للحديث عن إصابة فابينهو، قائلًا:" فابينهو لن يشارك في مباراة وست هام، لديه إصابة خفيفة، ربما يغيب لنهاية الأسبوع أو لفترة أطول قليلًا، لكن بقية اللاعبين متواجدين".

وعن حالة تياجو ألكانتارا ونابي كايتا، أوضح كلوب:" كلاهما في حالة جيدة ويتعافيان بشكل جيد، لقد رأينا ما حدث مع تياجو، يحتاج وقت للتعافي، ولكنه متحفز للعودة مجددًا، سنرى ما إذا كان جاهزًا لمباراة الغد، والأمر نفسه بالنسبة لكيتا".