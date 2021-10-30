بروتوكول تعاون بين «الزراعى» و«مصر لتأمينات الحياة» لتقديم خدمات التأمين البنكى من خلال فروع البنك فى قرى حياة كريمة

وقع البنك الزراعى المصرى وشركة مصر لتأمينات الحياة اتفاقا يتيح من خلاله البنك للشركة تسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينيه للأفراد والشركات من خلال 100 فرع من فروع البنك بالمراكز والقرى والتى تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».

ووفقا للاتفاق فإن البنك الزراعى المصرى يتيح خدمات التأمين البنكى فى هذه الفروع بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة فى إطار المساهمة فى تنفيذ أهداف المبادرة من خلال إتاحة جميع خدماته المصرفية والمالية وضمان وصولها بكفاءة بأفضل المعايير المصرفية لقطاع عريض من سكان الريف تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للشمول المالى بما ينعكس على تحسين مستوى الدخل للسكان.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لتلبية جميع إحتياجات عملائه من جميع شرائح المجتمع بما يسهم فى تحقيق الشمول المالى تنفيذا لتوجيهات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، مؤكدا أن توقيع الإتفاق يواكب الاحتفال بفعاليات الاسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للإدخار بما يؤكد مساعى البنك لكى يصبح بنك الشمول المالى فى مصر.

وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك الزراعى المصرى وشركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدا أنها إحدى الشركات الوطنية المتميزة فى تقديم الخدمات التأمينية وأن توقيع اتفاق التعاون معها يمثل بداية لإطلاق خدمات التأمين البنكى لأول مرة فى قرى الريف المصرى من خلال إتاحة تلك الخدمات مستقبلا عبر جميع فروع البنك المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

اشار فاروق إلى أن البنك الزراعى المصرى حرص على البدء بإتاحة خدمات التأمين البنكى فى 100 فرع من فروع البنك فى مراكز وقرى حياة كريمة وذلك مساهمة من البنك فى تنفيذ أهداف تلك المبادرة التاريخية التى ستغير وجه الحياة فى الريف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ــ التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين أن الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية للعملاء ومن بينها التأمين البنكى الذى أصبح داعما رئيسيا لتحقيق طفرة بنشاط التأمين بالتعاون مع القطاع المصرفى.