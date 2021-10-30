كارتيرون: الأهلي المرشح للفوز بلقاء القمة

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن الأهلي هو المرشح للفوز بقمة الدوري المقبلة بسبب المبالغ التي أنفقها الأخير في سوق الانتقالات.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «الأهلي هو المرشح للفوز بمباراة القمة لأنك تعلم حجم المال الذي صرفه في الانتقالات السابقة، الأهلي سيكون تحت ضغط كبير بسبب الصرف الذي دفعه في الانتقالات، أما نحن فلم نصرف أي شيء وسنصارعهم أيضا على لقب الدوري».

وأضاف: «سعيد بتقديم موسم مميز مع الزمالك، والموسم الحالي سيكون صعبا للغاية بعدما صرفت العديد من الأندية مبالغ كبيرة من المال، لكننا سنحاول تصعيب مهمتهم لأن طموحهم سيكون عاليا جدا».

وتابع: «نتعامل مع الوضع الحالي بالإيقاف عن القيد، لدينا لاعبين عادوا من الإعارات بمستوى عال جدا، كنا أبطال الدوري بالموسم الماضي، ونسعى أن نحافظ على اللقب».

وأكد: «الاستقرار المالي مهم جدا لأي فريق، وليس سهلا أن تقنع لاعب ببذل مزيد من الجهد وهو لم يحصل على مستحقاته، لذلك لابد من حل مثل هذه الأمور».

وأتم: «نعمل كل ما بوسعنا لتجديد عقد أشرف بن شرقي لأنه لاعب كبير والجماهير تعشقه، لا أملك إجابة صريحة، لكنني أريد الحفاظ عليه طالما تواجدت في النادي».