أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «التفسير الرمزي للشعر القديم.. قراءة أنثروبولوجية أسطورية»، للدكتور أبو القاسم أحمد رشوان.



وركزت هذه الدراسة، على الغاية دون الضياع في متاهات الوسيلة، ومناقشة النظرية والمناهج لذاتها، فيتوافر لها الإلمام الضخم بالمناهج والنظريات ولكن لا يكون في النهاية إلا استلهام روحها أو استمداد جوهرها في القراءة ومقاربة النص الشعري أو الظاهرة التاريخية أو الظاهرة الأدبية دون مناقشة مستفيضة للمناهج والنظريات نفسها، بل عبر عرض أقل القليل منها، ثم لا يكون بعد ذلك غير التركيز على النصوص والقصائد والغوص العميق فيها.



واللغة التي يكتب بها الخطاب النقدي لهذا الكتاب، لغة في غاية العفوية والبساطة، ومع إحكامها العلمي اللافت لا تميل إلى التفاصح أو الغموض بل ربما أحيانا ما تميل إلى مفردات الحياة اليومية، وتصبح مشكلة لحوار عصري متدفق وسلس يجاري في كثير من الأحيان لغة هذا العالم الشعري فنجدها لغة نقدية لها جمالياتها الخاصة، كما لها قدرتها السردية على نقل الحكايات والأخبار والقصص ولحمها ببعضها مع طرح الأسئلة العلمية أو الآراء الأخرى حولها، ليتشكل فضاء هذا الكتاب ساحة ثرية للرأي والحوار وحافلة بالجمال والمتعة والتدقيق وحافلة بكل ما ينفع الباحثين والمحبين للشعر العربي، أو يحرض على العودة إلى الشعر القديم ومحاولة تذوقه بشكل مختلف والولوج إلى سحره من أبواب مغايرة ومداخل جديدة.



وقال محمد سليم شوشة في تقديمه للكتاب: "تحقق هذه الدراسة الضخمة في الشعر العربي القديم للدكتور أبو القاسم رشوان عددا كبيرا من المنجزات العلمية التي تبدو في رأيي غير مسبوقة وخاصة به وحده، وإذا بدأنا من العنوان التفسير الرمزي للشعر القديم.. قراءة أنثروبولوجية أسطورية، فسنجد أنه برغم طوله لا يعبر بشكل كامل وواف عا توافر لهذه الدراسة العميقة من أبعاد ومحددات قرائية ومنهجية، وما تشكل فيها من منجزات وسبق، ولا أظنني سأكون مبالغا إذا قلت إن هذه الدراسة في الشعر العربي القديم ربا تكون الأهم على الإطلاق في تاريخ الدرس الأدبي عن الشعر الجاهلي منذ الدكتور طه حسين".



وأكمل: "وهذا ما أدونه وأسجله لدى ضمير الكتابة وسيظل محسوبا علي طالما بقيت الكتابة، وطالما بقيت هذه الشهادة مقروءة، وأنا أؤمن بهذا لما أعرف عما توافر لهذا الكتاب من طاقات ولما أعرف عما توافر في شخصية كاتبها، أستاذي الدكتور أبو القاسم رشوان من الإخلاص والدأب والجهد والتواضع مع العلم بشكل دائم وثابت، وسيلمس القارئ هذا واضحا من تصريح المؤلف نفسه في الكتاب بأنه يفضل لنفسه مصطلح الدارس على مصطلح الناقد لكونه أولا يتلبس بكثير من التواضع؛ ويكون أشد ميلا وقربا إلى بذل الجهد والتنقيب والتفتيش عن الحقيقة، ويغوص وراء التفاصيل والمعلومات، ويتتبع كل شاردة وواردة يمكن أن تكون مفتاحا لمغاليق النص الشعري القديم وتعين على إضاءته أو إضاءة الظاهرة الأدبية".



وتابع: «وأزعم أن هذه الدراسة واحدة من أشمل ما كتب عن الشعر العربي القديم وبخاصة الشعر الجاهلي، وهذا الكتاب سيبقى طويلًا وسيعيش مصدرا ومرجعا فاعلا عبر الزمن بين كثير مما كتب عن الشعر الجاهلي وحاول مقاربته لأسباب عديدة سأحاول هنا الإشارة إلى بعضها».