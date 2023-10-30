الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و5 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اقتحامه مدينة جنين

استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين وتحاصر محيط مستشفى "ابن سينا"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بالمستشفى، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المدنيين.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "حصيلة العدوان على جنين فجر اليوم، 4 شهداء، و5 إصابات بينها إصابتان خطيرتان"، مشيرة إلى أن القتلى هم: "أمير عبد الله شربجي 25 عاما، نورس إبراهيم زيدان بعجاوي 28 عاما،

وئام إياد أحمد الحنون 27 عاما، وموسى خالد جيارين 23 عاما".

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجرافات جرفت عددا من الشوارع ومواقع في البنية التحتية بمدينة جنين، والشوارع المودية إلى مخيم جنين ووضعت سواتر ترابية، لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء "الحصان".

وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق في جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الجيش الإسرائيلي محولات كهربائية، فيما تم إجبار عائلات أحد المباني السكنية على إخلاء منازلهم.

وتشن القوات الاسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة بمدن الضفة الغربية، تتزامن مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 100 شخص في الضفة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي، فيما تم اعتقال الآلاف.