شولتس يعلن اعتزام ألمانيا تعزيز التعاون مع نيجيريا في التجارة والأمن والطاقة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه مواصلة تعميق علاقات بلاده مع نيجيريا في مجالات مختلفة.

وخلال جولته الحالية في أفريقيا، قال شولتس في العاصمة النيجيرية أبوجا مساء اليوم الأحد إن نيجيريا وهي الدولة الأكثر سكانا في أفريقيا (220 مليون نسمة) هي "سوق مهم وشريك بالنسبة للاقتصاد الألماني" مشيرا إلى أن ألمانيا رفعت حجم التجارة مع نيجيريا في العام الماضي بنسبة 50% لتصل إلى 3 مليار يورو، وأردف شولتس:" وستكون هناك زيادة أخرى".

وتابع شولتس أن ألمانيا تعتزم أيضا تعزيز التعاون مع الدولة الواقعة غربي ألمانيا في القطاع الأمني وقال إن من المنتظر توسيع نطاق دعم ألمانيا للجيش النيجيري والشرطة في مكافحة الجماعات "الإرهابية الإسلاموية ".

وكان شولتس عقد اجتماعا مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو ودار اللقاء حول الشراكة في مجال الطاقة التي تتركز بالدرجة الأولى على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز المسال والهيدروجين. وقال شولتس:" أعتقد أن من المهم أن نستفيد من القدرات الموجودة في هذا العالم" لافتا إلى أنه يجب العمل بشكل مكثف للغاية "على تنويع الإنتاج في كل مكان في العالم ولاسيما في الأماكن التي يوجد بها مثل هذه الموارد كما هو الحال في نيجيريا".

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة الألمانية إبرام اتفاقات هجرة مع دول مثل نيجيريا التي تعد من الأوطان الرئيسية التي ينحدر منها الأفارقة الذي يطلبون اللجوء في ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقات إلى تسهيل عمليات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين ممن ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، وتسهل في الوقت نفسه قدوم الكوادر الفنية المتخصصة. وقال شولتس إن كلا الأمرين " لا يسيران إلا من خلال التعاون مع بعضنا البعض".

من جانبه، أعلن تينوبو أن نيجيريا لن تفرض شروطا على إعادة مهاجرين إليها.

ويفد إلى ألمانيا منذ سنوات العديد من اللاجئين القادمين من نيجيريا، ووصل عدد النيجيريين الذين قدموا طلبات لجوء أولى في ألمانيا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 1800 شخص، غير أن معدل الاعتراف بحق النيجيريين في اللجوء في ألمانيا يعتبر ضئيلا نسبيا. وهناك نحو 14 ألف مواطن نيجيري يخضعون لأمر المغادرة الإجبارية لكن عملية إعادتهم إلى وطنهم تسير بصعوبة نظرا لأن غالبيتهم لا يحمل أوراقا. ووصل عدد من تم ترحيلهم من النيجيريين من ألمانيا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 262 شخصا فقط.

ويعتزم شولتس مواصلة جولته الأفريقية حيث سيتوجه مساء غد الاثنين إلى غانا وهي المحطة الثانية والأخيرة في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام.