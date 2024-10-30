مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نرفع الراية أو نستسلم للقرار الإسرائيلي بوقف عمل الأونروا

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن «الفلسطينيين لن يرفعوا الراية ولن يستسلموا للقرار الإسرائيلي بوقف عمل الأونروا في غزة».

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء، أن الأونروا مرتبطة بوجود القضية الفلسطينية ومرتبطة بوجود قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ترعاهم أونروا أكثر من 7 ملايين لاجئ، منوهًا أنه «لا يمكن شطب هذه القضية بقرار إسرائيلي، أيا كان ما تفعله دولة الاحتلال أو تقرره».

واستطرد: «الحقيقة أن هناك قضية وطنية فلسطينية، وأحد عناوينها الرئيسية هي قضية اللاجئين ومشكلتهم، والتي صدر فيها قرارات أممية، وعلى رأسها القرار 194 الذي يقضي بعودة اللاجئين وتعويضهم، وهم اللاجئون الذين شردتهم إسرائيل عام 1948».