لميس الحديدي عن حل مجلس أدارة الزمالك: مش بحب الشماتة في أوقات الضعف

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقاً على قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجالس إدارة بعض الأندية ومراكز الشباب للتحقيق في مخالفات مالية، إن «السؤال الذي يشغل الشارع والجمهور الآن هل هذه هي نهاية مرتضى منصور؟ وكيف سيؤثر هذا الأمر على فريق الزمالك؟».

وتساءلت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأحد، عن تأثر التعاقدات والتجديدات نتيجة لقرار وزارة الرياضة، إضافة إلى تحديد المسؤول عن كرة القدم في نادي الزمالك، معلقة: «يبقى السؤال الأهم بقى الكورة أخبارها إيه في الزمالك؟».

وأشارت إلى أن «فريق نادي الزمالك متميز جداً في الفترة الأخيرة واستطاع أن ينافس في بطولة أندية إفريقيا»، منوهة إلى أن «هذا النادي يتعرض لعثرات كبيرة منذ عام 2005 وحتى 2014 عبر سلسلة من مجالس الإدارات المؤقتة».

وتابعت: «الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي؟ وده سؤال مهم لكن ربما يعود ذلك كون النادي به مخالفات مالية بما ينتج عنها من حالة عدم استقرار تتطلب وجود لجنة قضائية من عدد من المستشارين والعاملين في الهيئات القضائية حتى يكون بوسعها إعادة الانضباط للنادي ويكون لهم احترامهم ومقدرتهم على اتخاذ ما يلزم حتى لا يحدث خلل بأي شكل من الأشكال».

واستطردت: «السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي والجماهير ماذا سيحدث في ملف كرة القدم؟ خاصة وأن قرار الشباب والرياضة يأتي تزامناً مع موسم تعاقدات حيوي، والزمالك لديه مباراة مهمة يوم الثلاثاء وإذا نجح فيها سيخوص مباراته أمام الاهلي السبت، الناس بتسأل هل سيكون هذا زلزال نادي الزمالك؟ لكن خلونا نكون واضحين هذا زلزال كان متوقعاً لوجود اتهامات كثيرة حول مخالفات مالية، وأنا لا أستبق الأحداث ونترك الأمر للجهات القضائية».

وأردفت: «لكن سلسلة ما حدث لمرتضى منصور بداية من قرار الأوليمبية المصرية ثم خسارته للانتخابات البرلمانية عن دائرة ميت غمر حيث كان يتحصن الأخير بها لحد كبير والآن يخسر مقعده كرئيس لمجلس إدارة الزمالك حتى تنتهي التحقيقات، هل ستكون النهاية؟ أم لا؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك».

وأتمت: «أنا مش بحب أشمت في أوقات الضعف لكن الخلاف واضح، أحب أن أواجه في وقت القوة والسلطة، لكن في وقت الخسارة بداية من المقاعد البرلمانية وحتى ما حدث اليوم نترك ذلك للتحقيقات والنيابة، لأن مايعنينا هو مصير نادي الزمالك سواء كنادي اجتماعي أو رياضي ومصير فريق الكرة الممتاز جداً، خاصة أن الفترة الماضية كانت فترة عصيبة، رغم المهاترات التي شهدتها الأحداث خارج أسوار النادي».

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة وعدد من الأندية ومراكز الشباب الأخرى.