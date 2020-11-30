تركيا تسجل 188 وفاة و31219 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم الاثنين، 31 ألفًا و219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، فضلًا عن 188 حالة وفاة، وذلك بحسب معطيات وزارة الصحة التركية حول إحصاءات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه بهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 500 ألف و865، والوفيات إلى 13 ألفًا و746.



وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة التركية أن إجمالي الحالات الحرجة بلغ 5 آلاف و190، تعافى 4 آلاف و485 من المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة المتعافين 404 آلاف و727.



من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أن تركيا ستشدد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وستفرض حظر تجول ليلي وقيود على العمر في وسائل النقل العام؛ لمواجهة الارتفاع الحاد في أعداد المصابين.



وسيبدأ حظر التجول يوم الجمعة الساعة 9 مساء، وينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، ومع ذلك سيتم فتح متاجر السوبر ماركت في أوقات معينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأعلن أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه خلال الأسبوع سيكون هناك أيضًا حظر تجول مسائي بين الساعة 9 مساء و5 صباحا.