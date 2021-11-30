افتتاح كلية طب الأقصر بحضور المحافظ ورئيس الجامعة

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، احتفالية افتتاح كلية الطب، بمدينة طيبة الجديدة والتي بدأت الدراسة بها العام الجاري 2021-2022.



وشملت مراسم الاحتفالية حفل استقبال أول دفعة بالكلية، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الكلية، كما أجرى المحافظ ورئيس الجامعة، جولة بالكلية لتفقد الأقسام والمعامل وقاعات التدريس والمكاتب الإدارية، واستمعا لشرح حول نظام التدريس بالكلية الأجهزة والمعدات المتطورة التي تم تجهيز الكلية بها.



وأشار الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، إلى أن كلية طب الأقصر ستكون في القريب العاجل صرحا طبيا في جنوب الصعيد، مؤكدا أن الكلية ظهرت نتيجة تضافر جهود جميع القطاعات والمؤسسات المختلفة، موجها الشكر لجامعات الصعيد، على دعمهم المتواصل خلال فترة إنشاء الكلية.



من جهته قال رئيس جامعة الأقصر إنه سيتم نقل الكلية العام المقبل، للمبنى الجديد بمدينة طيبة الذي تم تجهيزه وتطويره على أعلى مستوى، لافتًا إلى حصول الجامعة على موافقة رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء مستشفى جامعي، وتخصص 100 فدان كنواة لإنشاء الجامعة بمدينة طيبة.



ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر، أهل المحافظة بافتتاح كلية الطب، مؤكدا أن وجود جامعة مستقلة للأقصر كان يمثل أولوية ملحة للمحافظة، إلى أن تحقق ذلك في عام 2019، مثمنا جهود كل من ساهم في إنشاء الجامعة التي كانت المحافظة في حاجة إلى وجودها باعتبارها محافظة سياحية تستحق ذلك.