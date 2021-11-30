التحالف العربي: الحوثيون يزجون بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن استهداف معسكر تدريبي لعناصر الميليشيا الحوثية جنوب ماهلية، مشيرًا إلى أن الضربة الجوية للمعسكر قضت على أكثر من 60 عنصراً إرهابياً.

وقال التحالف إن «الحوثيين يزجون بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب»، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع سري تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن الهجمات تمكنت من تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء وموقع لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة.

وقال التحالف إن العمليات الهجومية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، داعيا المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.