يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الوثائقي اللبناني «فياسكو» الذي يشارك بمسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 1:00 ظهرا، بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم.

«فياسكو» من إخراج نيقولا خوري. طوال نصف حياته، استخدم المخرج السينمائي نيقولا، الكاميرا كأحد المقربين إليه لتصوير مذكراته الخاصة. يظهر هذا الفيلم الحميمي العلاقة القوية، وفي بعض الأحيان، المختلة التي تربط نيقولا بوالدته وأخته بعد وفاة والده. شقيقته تمارا تتزوج وتبتعد عن المنزل، ثم يترك وحده مع والدته وتوقعاتها للحياة الناجحة، والتي لا يستطيع تحقيقها. تخشى أمه أن يكون فاشلا. تخبره أمه أن "حياته مهزلة"، لأنه لا يبدي أي اهتمام بالعثور على زوجة، بيد أن نيقولا يحمل خوفا لا تعرف هي عنه شيئا.