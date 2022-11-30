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فاز وهبي الخزري مهاجم تونس، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده ضد فرنسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وكتب وهبي الخزري نجم الكرة التونسية، تاريخيا جديدا للعرب في المونديال ووقع على ثالث أهدافه بالبطولة معادلا الهداف العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في كأس العالم، سامي الجابر نجم الكرة السعودية.

وتساوى الثنائي، التونسي وهبي الخزري والسعودي سامي الجابر قائمة هدافي العرب عبر تاريخ كأس العالم برصيد 3 أهداف.

ويأتي من خلفهم 11 لاعبًا عربيًا نجحوا في تسجيل هدفين خلال مشاركاتهم في كأس العالم وهم، من بينهم محمد صلاح وعبدالرحمن فوزي ثنائي الفراعنة.

وبات التونسي وهبي الخزري أول لاعب إفريقي في كأس العالم يسجل في ٣ مباريات متتالية كأساسي حيث ساهم بشكل أساسي في آخر ٥ أهداف لتونس بالمونديال حيث سجل ٣ أهداف وصنع هدفين.