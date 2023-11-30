المجلس الوزاري العربي للكهرباء ينظم جلسات عمل وحلقات نقاشية في مؤتمر COP 28 بدبي

تنظم أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء (إدارة الطاقة) عدة فعاليات خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 28) المنعقد بمدينة دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وذلك بجناح جامعة الدول العربية وجناح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتتضمن هذه الفعاليات 7 جلسات عمل وحلقات نقاشية تدور حول موضوعات مختلفة منها: أسواق الكربون من أجل تحولات الطاقة المستدامة: رؤى ومسارات للمنطقة العربية، إطلاق الهيدروجين النظيف كمسار لإزالة الكربون في المنطقة العربية، تعزيز المستقبل العربي: السوق العربية المشتركة للكهرباء: التقدم المحرز والتطلعات، الابتكار من أجل التحول إلى الطاقة المستدامة في المنطقة العربية - المباني الذكية وتطبيقات سلسلة الكتل، تسريع اعتماد ودمج السيارات الكهربائية في قطاعات النقل في المنطقة العربية، وأخيراً تحلية المياه بالطاقات المتجددة – التحديات والفرص في المنطقة العربية.

وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأن الجامعة العربية قد دأبت على المشاركة الدائمة في فعاليات مؤتمرات الأطراف ولكن هذه المرة من خلال جناحها الذي يتولى القطاع الاقتصادي/ إدارة شئون البيئة والتغير المناخي التنسيق لكافة الفعاليات المتعلقة بالقطاعات المختلفة بالأمانة العامة؛ كما أشار إلى أهمية الفعاليات التي تقوم بها إدارة الطاقة خاصة مع وجود أسماء لامعة لخبراء ومتحدثين على أعلى المستويات.