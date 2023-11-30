الرئيس البرازيلي: نقدر الوساطة القطرية للتوصل إلى الهدنة في غزة

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، عن تقديره العميق للدور القطري في الوساطة والتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى ووقف القتال في غزة.

وقال دا سيلفا، الذي تحدث أمام رجال الأعمال القطريين لدى افتتاح ملتقى الأعمال القطري البرازيلي الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة: "أرحب وأحي وساطة قطر في تحقيق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والعالقين الفلسطينيين والبرازيليين في غزة".

وأضاف: "نحن نشارك أهداف السلام، ودولة قطر لاعب دبلوماسي مهم جدا في المنطقة بفضل الدبلوماسية القطرية وهي شريك رئيسي في عدة مجالات إقليمية ودولية وخاصة في هذا الوقت من الحرب، ودولة قطر لديها دور هام في الوساطة من أجل السلام في الصراع الفلسطيني الأسرائيلي".

وأوضح دا سيلفا، أن عودة البرازيل إلى هذه المنطقة هو الهدف الرئيسي للزيارة، قائلا إن "البرازيل تحتاج لأن تكون أكثر وجودا في منطقة الخليج المنطقة التي نشارك معها المصالح الاقتصادية وأواصر الصداقة".

وقال: "إنني سعيد جدا بالعودة إلى دولة قطر وتفعيل كل المشاريع المعلقة، وسنقترب أكثر فأكثر من قطر وأن نعزز التجارة مع البلدان العربية وخاصة مع دولة قطر، ونود أن نفتتح مكتبا لممثلية جديدة للبرازيل في هذه المنطقة".

وأشار إلى أن "قطر تعد منصة مناسبة للدخول إلى الشرق الأوسط وسوف نعزز تواجد البرازيل في هذه المنطقة".

بدوره، لفت الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.9 مليار ريال خلال العالم الماضي.

يشار إلى أن هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها الرئيس البرازيلي لدولة قطر، وكان الرئيس دا سيلفا أول رئيس برازيلي يزور دولة قطر وذلك عام 2010.