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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم مواد بقيمة 5.5 مليون جنيه في القاهرة والإسماعيلية.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من:

ضبط عنصرين إجراميين حال إستقلالهما سيارة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة بحوزتهما مضبوطات (20 كيلو هيدرو، و4 كيلو حشيش، وأقراص مخدرة، وأمبولات لعقار الكيتامين المخدر، وفرد خرطوش و طلقات، و2 ميزان حساس).

وفي الإسماعيلية، ضبط عنصر إجرامى بمنطقة ثالث الإسماعيلية بحوزته مضبوطات أبرزها (50 كيلو حشيش).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5,5 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.