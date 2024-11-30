جيش الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية على الحدود اللبنانية السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه هاجم بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان، والتي زعم أن حزب الله يستخدمها لنقل الأسلحة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في وقت سابق من اليوم، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استخباراتية على مواقع البنية التحتية العسكرية المجاورة للمعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها حزب الله بنشاط لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأضاف: "تم تنفيذ الضربة بعد تحديد تهريب حزب الله للأسلحة من سوريا إلى لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبالتالي يشكل تهديدا لإسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع البيان أن "حزب الله المدعوم من النظام السوري يستخدم مواقع البنية التحتية المدنية للقيام بأنشطة "إرهابية" وتهريب الأسلحة المستخدمة ضد سكان إسرائيل"، بحسب قولهم.

وأشار إلى أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ينتهك تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".