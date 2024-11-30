أول تعليق من فليك بعد خسارة برشلونة أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني

صرح المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة أن البلوجرانا لم يلعب بشكل جيد ضد لاس بالماس اليوم بالدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة الخسارة أمام لاس بالماس بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مونتجويك» ضمن منافسات الجولة الـ 15 من «الليجا».

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نحن لم نلعب بشكل جيد، لكن أعتقد أن الفريق حاول تعديل النتيجة حتى النهاية، لم نستغل الفرص التي صنعناها في الشوط الثاني».

وتابع: «ما تغير عن بداية الموسم هو عندما نسيطر على المباريات، في السابق كنا نصنع الفرص بشكل سهل ونسجل الأهداف».

وواصل: «الآن تغير الأمر ولم نحرز الأهداف وواجهنا بعض المشاكل، ولا ندافع بشكل جيد، وعندما لا تسجل فمن الصعب الحفاظ على شباكك من تلقي الأهداف، الأمر لا يتعلق بالفرديات بل بالفريق كله».

واختتم قائلا: «من الجيد عودة لامين يامال بعد أسبوعين دون تدريب، من المرجح أن يستطيع اللعب ضد ريال مايوركا بشكل أساسي».

وبهذه النتيجة يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز 14 برصيد 15 نقطة.