روسيا تعرب عن قلها إزاء عدم إحراز تقدم في الوضع الخاص بممر لاتشين

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو بشأن عدم إحراز تقدم في الأزمة المتعلقة بممر لاتشين، الذي يربط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، مؤكدة أن روسيا تواصل اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نعرب عن قلقنا إزاء عدم إحراز تقدم في إعادة التشغيل الكامل لممر لاتشين لتسهيل حركة الأشخاص ومركبات النقل والبضائع في كلا الاتجاهين وفقًا لبيان قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر 2020".

وشددت على أن الجانب الروسي وعلى وجه الخصوص قيادة وحدة حفظ السلام الروسية يواصل اتخاذ خطوات لتسوية هذا الوضع.. مُشيرة إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تقدم مساهمة رئيسية في الحفاظ على الأمن في منطقة مسؤوليتها، وهو ما أشار إليه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في قمتهم في سوتشي في 31 أكتوبر الماضي.

وأوضحت زاخاروفا أن"الاستفزازات ضد قوات حفظ السلام التابعة لنا هي أعمال غير مقبولة ومتعمدة تلحق ضررا واضحا بعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".

وقالت "ندعو باكو ويريفان إلى الالتزام الصارم بجميع بنود بيان قادة الثلاث دول في 9 نوفمبر 2020".. مٌشددة على أن ممر لاتشين يجب أن يستخدم فقط للأغراض المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الجاري حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.